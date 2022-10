Giochi in scatola, a Altopascio nasce 'Ludicamente'

Metti una coppia, una passione comune e un gruppo di amici che danno vita a un sogno rimasto per troppo tempo nel cassetto: ecco come nasce LUDICAMente, l’associazione di promozione sociale, che porta alla ribalta i giochi in scatola, facendoli diventare il mezzo attraverso cui far stare insieme, divertendosi, bambini, giovani, adulti, anziani, amici e famiglie. Una realtà dedicata ai giochi da tavolo, che prende le mosse dall’idea di Damiano Becheroni e Valentina Tesi, marito e moglie, e un gruppo di ragazzi del territorio appassionati di giochi in scatola, capaci, tutti insieme, di far crescere nel giro di poco tempo una realtà attiva e sempre più ricercata, tra iscrizioni, eventi, serate a tema e giornate di gioco libero. A stretto giro, l’associazione sarà impegnata con un doppio appuntamento di serate di giochi in scatola: mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre, infatti, dalle 21, chiunque, dai 12 anni in su, potrà raggiungere lo Spazio giovani di Altopascio, in via Fratelli Rosselli, 18, e divertirsi con tanti giochi diversi, da quelli più famosi alle nuove uscite.

«I giochi in scatola - commentano Damiano e Valentina - ci hanno sempre divertito tantissimo, sono la nostra grande passione. Trovandoci con altri ragazzi abbiamo condiviso questo sogno e da lì è nata la volontà di creare l’associazione. Siamo partiti con l’idea di promuovere il gioco in scatola a tutti i livelli grazie a giornate o a serate a tema: ne abbiamo già organizzate diverse e hanno riscosso tutte grande successo. La prossima settimana proporremo altri due appuntamenti serali, allo Spazio giovani di Altopascio, per giocare tutti insieme liberamente, in una sorta di pre-Comics. Abbiamo grandi obiettivi e sogni, ma il nostro punto di partenza è quello dell’inizio: stare insieme, divertirsi, conoscere nuove persone, magari lasciando da parte per un momento cellulare e televisione. Ai nostri appuntamenti possono partecipare tutti: amici, genitori e figli, nonni e nipoti, gruppi che già si conoscono o persone singole che cercano qualcuno con cui giocare. Abbiamo a disposizione tanti giochi che possono unire sia gli esperti e già navigati a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo».

L’associazione, però, non vuole fermarsi qui. «L’obiettivo è far diventare il gioco un elemento positivo di aggregazione e condivisione - continuano -. Per questo vorremmo realizzare iniziative insieme alla Biblioteca comunale e insieme all’Istituto comprensivo di Altopascio. E ancora, siamo alla ricerca di luoghi che vogliano organizzare cene con delitto (ristoratori, gestori di locali o pub, chiunque può contattarci per realizzare insieme questo tipo di serate-eventi) o di privati che abbiano spazi a disposizione per dare vita a una escape room, il gioco di logica che si vive in prima persona, nel quale i partecipanti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via di uscita utilizzando ogni elemento disponibile, cercando codici e indizi e risolvendo indovinelli o rebus. In futuro vorremmo ampliare la nostra offerta: siamo appassionati anche di Lego e crediamo che partendo da quei mattoncini colorati si possano creare percorsi di apprendimento ludico-didattico interessanti, da condurre insieme alle scuole del territorio».

Insomma LUDICAMente non si ferma mai ed è sempre in cerca di nuovi iscritti, nuove proposte e nuovi eventi. Per partecipare alle due serate dedicate ai giochi in scatola di mercoledì e giovedì prossimi l’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 349.7750493. Lo stesso numero è valido anche per chiedere informazioni o iscriversi (ludicamente.aps@gmail.com).

Fonte: Ufficio stampa