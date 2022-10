Il sindaco Giglioli replica: "Dalle minoranze speculazione politica, nostro lavoro costante"

"La perdita d'esercizio di bilancio della RSA Del Campana-Guazzesi non è certo un tema sul quale poter fare sterili speculazioni politiche - dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, replicando alle accuse rivolte nei giorni scorsi da parte della minoranza circa le difficoltà che la struttura di accoglienza per anziani sta riscontrando -.

Dopo questi due anni di pandemia, un periodo molto lungo durante il quale l'amministrazione comunale ha collaborato a strettissimo contatto con il direttore Fariello e il presidente del cda Zanaboni, per risolvere tutte le difficoltà che l'eccezionale situazione ha comportato, la struttura si trova ad attraversare un delicato momento economico, con una serie di perdite che stanno mettendo in crisi non solo la struttura di San Miniato, ma un sistema al livello regionale e oltre.

L'azienda pubblica di servizi alla persona è normata da leggi regionali sulle quali ci stiamo basando per affrontare la situazione che è emersa e il Comune deve necessariamente muoversi nel solco di queste regole - prosegue il sindaco -.

Anche dopo il Covid abbiamo continuato (e ancora lo stiamo facendo) a svolgere un delicato e importante lavoro sotterraneo per cercare di arrivare ad una soluzione che sia la più efficace possibile, tutto questo senza clamori e senza il bisogno di strumentalizzazioni che, invece di risolvere, rischiano di complicare ancora di più la delicatezza di ciò che stiamo portando avanti con le istituzioni, in maniera corale e condivisa".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa