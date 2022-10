Kemas Lamipel, i Lupi di Santa Croce affrontano la Tinet Prata di Pordenone

La Kemas Lamipel affronterà l’anticipo della quarta giornata sabato 21 ottobre, con fischio d’inizio ore 20.30. Orario insolito e scomodo in quanto i campionati, nazionali, regionali, territoriali, giocano per la quasi totalità nel pomeriggio/sera del sabato e questo quasi sicuramente andrà ad incidere sulle presenze dei tanti appassionati di pallavolo che ad ogni gara affluiscono a Santa Croce sull’Arno dal comprensorio e dalla provincia di Pisa. Saranno ovviamente al proprio posto i tifosi della Curva Parenti e i fedelissimi biancorossi degli altri settori, con l’obiettivo di sostenere i ragazzi di Mastrangelo e portarli al secondo successo di fila tra le mura amiche del Pala Parenti. La sconfitta al tie-break di Grottazzolina è stata archiviata come un incidente di percorso, figlia di tanti fattori, dalle assenze agli indubbi meriti del sestetto avversario. La Kemas Lamipel resta una compagine che ha affrontato un bellissimo precampionato, giocando alla pari con le franchigie di Superlega e vincendo poi tutti gli altri incontri; una squadra che al momento è terza in classifica, nel torneo di A2, a – 2 dalla vetta dopo aver conquistato 7 dei 9 punti disponibili. L’opposto Matheus Motzo è terzo nella classifica totale dei punti fatti, a – 5 dal bomber principe (che è proprio Rasmus Breuning Nielses, opposto di Grottazzolina) e a pari merito con il ravennate Bovolenta. Sempre Motzo è secondo nella classifica degli aces (dietro Porro, prossimo avversario). Devono aumentare i numeri a muro e la stabilità della ricezione, deve sempre migliorare qualcosa altrimenti avrebbe poco senso allenarsi e darsi obiettivi ambiziosi, ma in un’ottica di valutazione generale la giovane Kemas Lamipel è partita alla grande e il match interno contro la competitiva Tinet Prata di Pordenone non è da considerare un’occasione di riscatto quanto la possibilità di proseguire nel percorso intrapreso, immagazzinando punti e fiducia.

GLI AVVERSARI: La Tinet Prata di Pordenone è una formazione neopromossa dalla serie A3, così come la Videx Grottazzolina, affrontata mercoledì nelle Marche. Sulla panchina friulana due nomi che non hanno bisogno di presentazioni: primo allenatore è Dante Boninfante, artefice della promozione e gran palleggiatore in Superlega con le maglie di Latina, Milano, Verona, Piacenza ecc., mentre il secondo è Samuele Papi che è un monumento della pallavolo italiana e c’è poco altro da aggiungere. La squadra è partita benissimo, collezionando due vittorie (entrambe al Pala Prata) e offrendo una buona prestazione sul difficilissimo campo di Bergamo (sconfitta 3-1). Nel match più recente sono scesi in campo il promettentissimo 2004 Mattia Boninfante in regia, miglio Under 23 della A3 2021-22, in diagonale con l’opposto cubano Miguel Gutierrez. Al centro, confermatissimo il triestino Nicolò Katalan, gradita novità Simone Scopelliti, reduce dalla trionfale stagione con Reggio Emilia (ritroverà il suo vecchio allenatore Mastrangelo). In banda, un altro confermato della passata stagione: Luca Porro, fratello del palleggiatore Paolo, è classe 2004 ed è stato eletto miglior schiacciatore dei recentissimi Europei Under 20. In coppia con lui dovrebbe giostrare il secondo straniero, lo slovacco Michal Petras, proveniente da Casarano (A3). Libero, Carlo De Angelis, approdato in A2 dopo cinque anni di fila spesi in Superlega, il primo a Latina e i successivi quattro all’Itas Trentino.

LE DICHIARAZIONI:

Le dichiarazioni del coach Vincenzo Mastrangelo: "I primi 35-40 minuti della partita di Grottazzolina sono stati straordinari. Questo ha confermato la nostra bravura nell’approcciare le partite, la volontà dei ragazzi nel prepararle tatticamente e anche le nostre possibilità tecniche. Poi la Videx ha cambiato qualcosa, e non ha più sbagliato niente in attacco. Qualche giocatore nostro, è vero, non ha giocato la sua miglior partita, ma in generale abbiamo avuto buoni numeri a certificare la bontà della prestazione di squadra".

“Prata è un’ottima squadra, abituata a vincere perché lo scorso anno lo ha fatto continuamente, pur in una categoria inferiore. Spingono molto al servizio, dovremo essere bravi a non perdere il ritmo del nostro cambio-palla. Su Loreti ho avuto sensazioni positive fin dai primi giorni di allenamento, sensazioni condivise a più riprese con lo staff. È un talento, è esuberante, ha una fisicità incredibile. Ha sostituito uno dei migliori liberi della categoria, Morgese, con un atteggiamento da veterano. Starà a lui continuare a lavorare per diventare uno dei migliori nel ruolo in Italia".

ARBITRI: direzione di gara, Beatrice Cruccolini e Luca Grassia

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez David S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 9 Acquarone Alessandro P, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

TINET PRATA DI PORDENONE: 1 Baldazzi Alberto S, 2 Katalan Nicolò C, 3 Pegoraro Andrea C, 4 De Angelis Carlo L, 7 Scopelliti Simone C, 8 Boninfante Mattia P, 9 Bruno Manuel S, 10 Gutierrez Miguel O, 11 Gambella Fabrizio S, 12 De Giovanni Antonio P, 13 Bortolozzo Matteo C, 14 Petras Michal S, 17 Porro Luca S.

