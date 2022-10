L'Antonelli Firenze cresce: +70% di fatturato grazie alla nuova strategia. Nuove aperture e mercati

Un 2021 da 10 milioni di ricavi. È questo il risultato della Antonelli Firenze, il marchio femminile nato nel 2001 come azienda di camicie-couture e che ha via via ampliato la propria offerta. L'azienda fiorentina ha chiuso la campagna vendita primavera/estate 2022 con una crescita del 58% e che proietta sul bilancio 2022 un fatturato che si stima di circa il 70% in aumento, intorno ai 17 milioni. Un risultato che permetterebbe di superare di circa il 50% i livelli pre-Covid.

A dare i numeri di questo successo è la nota rivista del settore moda Pambianconews che ha intervistato l'Ad del marchio fiorentino Marco Berni, il quale ha raccontato come a centro di questo successo ci sia stato un "cambio di strategia", ossia la volontà di rivolgersi anche "a una donna più giovane" rispetto al target classico del marchio.

A trainare i numeri è il mercato italiano (che rappresenta il 28% del fatturato) e quello europeo, poi il mercato russo. Qust'ultimo è divenatto una delle mete più importanti per il brand, e non ha sofferto delle sanzioni grazie a un’offerta che per la quasi totalità è sotto la soglia dei luxury goods. L'azienda ha vari negozi a Mosca e San Pietroburgo, oltre che in Germania.

L'obiettivo adesso, spiega ancora Berni, è un nuovo piano di opening italiano, con nuovi negozi a Milano e Forte dei Marmi e forse anche a Firenze, che nonostante sia la città natale non presenta negozi monomarca.