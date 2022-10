Lavori al lago di Sammontana, vinto ricorso al Tar contro l'appalto

Cambiamenti per i lavori sul lago di Sammontana a Montelupo Fiorentino. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti depositati dall’ Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla società Martino Costruzioni S.p.A e dalla Eredi di Sabatini Renzo s.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Farnararo e Giacomo Muraca, li ha accolti in parte e ha disposto l’annullamento di tutti gli atti relativi alla gara di appalto impugnati.

Con sentenza n. 01172-2022 il Tar Toscana ha inoltre condannato il Comune di Montelupo Fiorentino e l’Impresa a cui erano stati precedentemente affidati i lavori a pagare le spese legali di circa ottomila euro, più il contributo unificato, per un totale di circa quattordicimila euro.

Questo quanto dichiarato dalla società Martino Costruzioni S.p.A: "Questa sentenza conferma senza lasciare spazio alle interpretazioni la fondatezza dei motivi che hanno spinto la società a ricorrere al Tar. La nostra società ha appreso con entusiasmo l’esito del ricorso, perché questo oltre a permetterci di competere al fine di conseguire l’aggiudicazione dell’ appalto, sgombra il campo da eventuali speculazioni sui motivi che hanno spinto l’associazione di impresa a proporre ricorso, motivi come già detto che sono tutt’altro che strumentali. Nell’auspicata prospettiva di vedersi finalmente aggiudicatari

dei lavori relativi all'intervento di sistemazione dell’Invaso Sammontana, dopo le tante vicende che hanno caratterizzato questa suggestiva area che ha rischiato di sparire per sempre, non si può che sentirsi partecipi con l’Amministrazione in ottica di costruttiva e di leale collaborazione, degli intenti di riqualificazione e dell’ importanza che il progetto riveste per il territorio e la cittadinanza".