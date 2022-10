Malattie professionali, seminario Cna a Santa Croce

Seminario malattie professionali degli imprenditori artigiani: appuntamento mercoledì 26 ottobre, dalle 10 alle 11.30, nella sede di ASSA a Santa Croce sull'Arno in via dei Conciatori 19.

Un'opportunità, rivolta agli imprenditori e agli artigiani, per capire quali sono le malattie professionali e come fare per ottenere dei riconoscimenti economici da parte degli istituti preposti.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria al link https://forms.gle/TduANMdLnzQq93C69.

Per coloro che fossero impossibilitati a partecipare in presenza, è possibile collegarsi alla piattaforma Zoom.

Info: pontedera@epasa-itaco.it - cell. 346.8580242

Si ricorda altresì che il patronato Epasa Itaco è presente nella zona del Cuoio:

1) nella sede di San Miniato - P.zza Giulio Scali, 11 - a fianco della casa Culturale di san Miniato Basso martedì dalle 9.00 alle 12.30

mercoledì dalle 8.00 alle 16.30

giovedì dalle 9.00 alle 12.30

2) nella sede di ASSA via dei Conciatori, 19 a Santa Croce sull'Arno il giovedì dalle 8.30 alle 13.00

Fonte: Cna Pisa