Monopattino scomparso, loro bloccano il treno a Pontedera: 2 denunce

Denunciate due persone che hanno bloccato il passaggio di un treno regionale perché ritenute (in torto) di essere state derubate di un monopattino. I carabinieri di Pontedera e Calcinaia hanno proceduto alla denuncia alla stazione di Pontedera per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità.

I due, un uomo ed una donna, 50 anni circa, non italiani, si trovavano sulla banchina della stazione ma il monopattino era a circa 30 metri di distanza. In caserma poi i due non hanno voluto fornire le proprie generalità.