La Sagra della Castagna in programma per domenica prossima, 23 ottobre, a Cireglio, non si svolgerà in segno di vicinanza e compartecipazione al dolore dei familiari di Davide Gavazzi, scomparso improvvisamente a soli 28 anni. Lo rende noto la Croce Rossa di Cireglio che ha deciso di annullare la manifestazione e di rimandare l'appuntamento a domenica 30 ottobre 2022.