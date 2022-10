Olio di CBD, come il cannabidiolo può aiutare a rilassarti e a dormire meglio

L’olio di CBD è una sostanza estratta dalle foglie e dai fiori della pianta di canapa che ha un grandissimo numero di proprietà benefiche per il fisico e per la mente. Questo principio attivo viene impropriamente accostato al THC, principio estratto dalle piante di marijuana, ma a differenza di questo, il CBD non ha effetti psicoattivi e non fornisce “sballo” di alcun tipo, motivo per cui non viene considerato uno stupefacente e il suo consumo è assolutamente legale nel nostro paese. Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono le proprietà benefiche dell’olio di CBD e quali sono le modalità per consumare al meglio questo prodotto.

Il CBD per alleviare le tensioni fisiche



Come già accennato, sono tantissime le proprietà benefiche derivanti dall’assunzione di olio CBD. Una tra queste è la capacità di rilassare i muscoli del corpo, di alleviare le tensioni nervose e di donare uno stato di quiete e di benessere. Il cannabidiolo, infatti, fa parte di quelle sostanze definite fitocannabinoidi, le quali interagiscono con una rete di recettori collegati al nostro sistema nervoso che influiscono sulla percezione del dolore e sulla sensazione di stanchezza e di spossatezza.

Applicando qualche goccia di olio di CBD sotto la lingua, oppure mescolando queste all’interno di un infuso caldo, potrai notare immediatamente un senso di rilassatezza e la riduzione di dolori e infiammazioni corporee. Proprio per questo motivo la sostanza è particolarmente indicata per i soggetti che soffrono di patologie neuropatiche o per coloro che conducono una vita particolarmente frenetica.

Il CBD per migliorare la qualità del sonno

Date le proprietà rilassanti e anticonvulsivanti del CBD, questo risulta particolarmente indicato anche per migliorare la qualità del sonno e per garantire un riposo quanto più rigenerante. Ai soggetti che manifestano un sonno irregolare o poco soddisfacente, infatti, viene generalmente raccomandato di assumere qualche goccia di olio di CBD dopo l’orario di cena, o comunque prima di mettersi a letto.

Oltre all’olio di CBD è possibile utilizzare tantissimi altri prodotti contenenti lo stesso principio attivo, come ad esempio le capsule morbide al CBD o i cristalli di CBD. Fin dal primo utilizzo sarà possibile sperimentare un senso di rilassatezza e di pace che ti permetterà di dormire serenamente, ristabilendo in maniera ottimale il tuo equilibrio fisico e mentale.

Gli altri utilizzi del CBD

Da quando il tabù del CBD e dei farmaci prodotti dalla canapa, almeno in Italia, è crollato, ogni anno vengono messe in commercio nuove tipologie di prodotti contenenti questa particolare sostanza. In rete, infatti, è possibile trovare creme e cosmetici per la pelle, spray per purificare gli ambienti e infusi con estratto di CBD naturale.

Insomma…ce n’è davvero per tutti i gusti e le proprietà benefiche derivanti dall’utilizzo di questi prodotti sembrano essere state riconosciute anche da importanti enti sanitari e professionisti di spicco di prim’ordine. Siamo sicuri che, con il tempo, questa sostanza vedrà una diffusione sempre più ampia.