Poggibonsi tra presente e futuro, un percorso di arte contemporanea

Dal patrimonio di opere d’arte contemporanea donate alla città, al convegno con artisti di fama internazionale e studiosi di ambiente, architettura, urbanistica, al workshop sull’arte destinato ad albergatori, commercianti, ristoratori. Tre eventi diversi che si svolgeranno a Poggibonsi grazie alla doppia iniziativa di domenica 23 ottobre promossa da Arte Continua e al progetto della Confcommercio di Siena che avrà luogo lunedì 24 ottobre. “Un vero e proprio percorso nel presente e nel futuro dell’arte contemporanea come spazio di crescita, di rigenerazione, di sinergie, di opportunità – dice l’assessore alla cultura Nicola Berti – C’è un impegno che viene da lontano e che vede la nostra città protagonista di un progetto che nel tempo, grazie prima di tutto all’associazione Arte Continua, ha portato valore, cultura e un patrimonio di opere d’arte contemporanea importante. Un patrimonio di cui siamo custodi e che è fruito da tutti perché inserito in un territorio vasto e aperto. Su questo patrimonio occorre aprire una nuova fase di riflessione e di valorizzazione capace di qualificare ciò che abbiamo e di generare nuove opportunità”.



Domenica 23 ottobre. Le iniziative promosse da Arte Continua

Il tour. Alle 10 prenderà il via una passeggiata tra le opere d’arte contemporanea donate alla comunità. Il punto di partenza è l’intervento di Antony Gormley al binario 2 della stazione ferroviaria, realizzato nell’ambito del progetto dell’artista Fai Spazio Prendi Posto a cura di Achille Bonito Oliva e James Putnam per l’edizione del 2004 di Arte all’Arte. Il tour passerà poi da piazza Fratelli Rosselli, piazza Matteotti, con la Fontana all’acquerello realizzata da Sarkis nel 2003 e si concluderà alla Fonte delle Fate, che ospita l’installazione permanente dei Dormienti di Mimmo Paladino, donata alla città nel 2000 e completata dal 2021, sempre grazie all’Associazione, con l’accompagnamento di Brian Eno previsto dal progetto originario.

Il convegno. Alle 11.30 il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale – che ospita l’opera Blue Girl di Kiki Smith e un altro intervento di Antony Gormely, donato nel 2004 per la cima della torre – offrirà lo scenario per un incontro nell'ambito del progetto “Le Città del Futuro”, un talk che ruoterà intorno alle possibilità di rigenerazione urbana grazie all'arte, la tecnologia, la responsabilità sociale, la circolarità e la riforestazione, analizzando il rapporto tra città e campagna, comunità locali e comunità internazionali dell'arte e il ruolo nella costruzione delle Città del Futuro. Il talk è moderato da Mario Cristiani. Interverranno Valerio Barberis, David Bussagli, Loris Cecchini, Emanuele Coccia, Stefano Colicelli Cagol, Mario Cucinella, Antony Gormley, Guido Poccianti, Tobias Rehberger, Super Flex, Vicente Todolì, Beatrice Trussardi. L’evento è parte integrante de “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò” progetto promosso dal Comune con la compartecipazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena.