Polizia municipale, concorso per 2 posti a Lucca

Pubblicato l'avviso per il concorso col quale il Comune di Lucca intende assumere a tempo pieno e indeterminato due agenti di Polizia municipale, così come previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni 2022-23-24.

Tra i requisiti richiesti ai candidati ci sono l'aver compiuto il 18 anni di età, l'essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, il non avere impedimenti ed elementi ostativi al porto e all’uso dell’arma derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte personali e, per coloro che hanno svolto servizio civile come obiettori di coscienza, essere stati collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza.

La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sulla base del facsimile allegato all'avviso, dovrà pervenire al Comune di Lucca entro il 21 novembre solo tramite Pec, a pena di esclusione, alla casella comune.lucca@postacert.toscana.it.

L'esame consisterà in una prova scritta, una fisica (esercizi ginnici) e una prova orale. Qualora il numero dei candidati ammessi superi il numero di 300, l'amministrazione potrà introdurre una ulteriore prova preselettiva, con soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie d'esame previste per la prova scritta.

L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune alla pagina https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24178.

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0583/442083, 0583/442017, 0583/442552, 0583/442834, 0583/442539.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa