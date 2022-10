Poliziotto sale sul monopattino e blocca pusher vicino a una chiesa

Nei giorni scorsi la polizia di Firenze ha sorpreso un pusher all’opera nei pressi della chiesa di Brozzi.

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi stavano effettuando un mirato servizio di contrasto allo spaccio di droga nella zona, dove ci sono giardini frequentati anche da famiglie con bambini.

Ad un certo punto i poliziotti in borghese, ben mimetizzati tra i passanti, hanno assistito in diretta all’incontro tra un automobilista italiano e un giovane cittadino marocchino.

Secondo quanto ricostruito quest’ultimo si sarebbe avvicinato al cliente parcheggiato in via dello Specchio e, dietro compenso di 35 euro in contanti, gli avrebbe allungato in mano quella che poi è risultata essere una dose di cocaina.

I due si sono poi separati prendendo direzioni opposte: l’acquirente è stato subito fermato, mentre per quanto riguarda lo spacciatore magrebino, quest’ultimo ha cercato di allontanarsi in sella ad una bicicletta.

Uno degli agenti di Rifredi è salito allora a bordo di un monopattino e gli è andato dietro, riuscendo così a raggiungerlo e a fermarlo dopo pochi metri.

Il giovane, 24 anni di età e al momento incensurato, è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.