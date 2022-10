Prevenzione del tumore al seno, a Castelfranco arriva una panchina rosa

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa 2022, che il Comune di Castelfranco di Sotto patrocina e sostiene, questa mattina, 21 ottobre, è stata inaugurata una panchina rosa "BE PINK" al Parco Galilei come simbolo della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno.

L’installazione rientra infatti nelle attività che il Comune ha promosso per sostenere l’iniziativa promossa dall’Associazione ASTRO Onlus (associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia) in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e i Comuni del Valdarno, volta a sensibilizzazione la cittadinanza sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

Progetto "Panchine Parlanti"

La panchina rosa si inserisce all'interno del progetto "Panchine Parlanti" realizzato in collaborazione con il Centro Diurno La Farfalla e l'Associazione ARCI Casa del Popolo di Castelfranco. L’idea parte del presupposto che le panchine siano un luogo di socialità e che possano quindi essere utilizzate per veicolare dei messaggi.

Il progetto intende quindi trasformare le panchine dei giardini pubblici in vere e proprie installazioni artistiche attraverso cui ricordare i principi fondamentali della nostra Costituzione e i diritti ed i doveri civici di tutti e tutte, oltre ad utilizzarle per promuovere campagna di sensibilizzazione della salute, come, in occasione dell'Ottobre Rosa, la diffusione di una cultura della prevenzione del tumore al seno.

Oltre agli ospiti del Centro Diurno La Farfalla che si sono occupati della decorazione artistica della panchina rosa, e di altre due panchine a tema Ambiente e Pace, hanno dato il loro contributo anche le persone coinvolte nel Progetto di Utilità Collettiva (PUC) denominato "Sorveglianza, pulizia e cura dei beni comuni urbani", gestito dai volontari dell'Associazione ARCI Casa del Popolo di Castelfranco che hanno svolto anche il ruolo di tutor. L’attività da loro svolta è stata quella di trasporto e montaggio delle panchine.

Sulle panchine sono presenti delle targhette che richiamano i valori ai quali l'installazione si ispira: un monito per coloro che siederanno o si avvicineranno a queste coloratissime installazioni.

Si ricorda infine che domenica 23 ottobre sarà presente un punto informativo sull’iniziativa Ottobre Rosa all’interno del Mercato d’Autunno, manifestazione che prevede un allestimento di 70 banchi che andrà dal Centro Storico fino alla Casa del Popolo, per accompagnare la Sagra del Porcino e della Chianina.

E che sabato 29 ottobre sarà presentato presso la saletta della Mediateca (Biblioteca Comunale) il libro "L'oro del kintsugi. Diario di bordo di una sconfitta e di una rinascita" di Eleonora Viviani (Carmignani Editrice), volume che racconta in prima persona la lotta contro il tumore al seno.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa