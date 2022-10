Rigassificatore Piombino, a breve l'ok da Giani. Il Comune farà ricorso

Clima teso fuori dalla conferenza dei servizi per il rigassificatore di Piombino, tenutasi oggi a Firenze nella sede della Regione.

Il governatore toscano Eugenio Giani "ha preannunciato che martedì firmerà l'autorizzazione e noi faremo ricorso". Lo ha detto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

La conferenza dei servizi per il via libera al rigassficatore era stata sospesa per un'ora perché il Comune di Piombino aveva presentato altre osservazioni tecniche. Intanto, secondo quanto si apprende, dagli enti statali e regionali emergono pareri favorevoli con prescrizioni. Unico ente contrario resta il Comune di Piombino.

Il presidente Eugenio Giani, commissario per il rigassificatore, sta tenendo in queste ore una conferenza stampa di presentazione dei lavori di oggi: "Alle 14 si è conclusa la conferenza dei servizi sul rigassificatore con parere con prescrizioni quindi con esito positivo rispetto alla sua collocazione. La nave resterà" nel porto di Piombino "tre anni ed entro 45 giorni Snam dovrà indicare dove montare la piattaforma offshore dove la nave fornira servizio nei 22 anni successivi."