Su il sipario: comincia ‘Dire, Fare, Teatrare’ al Minimal Teatro: ecco il primo spettacolo

Su il sipario, è tempo di teatro. Comincia la rassegna domenicale dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, denominata ‘Dire, Fare, Teatrare’, al Minimal Teatro di Empoli in via Paolo Veronese, 10.

In cartellone sei spettacoli messi in scena dalle migliori produzioni che si occupano di teatro per ragazzi, la stagione è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.



Il primo spettacolo è in programma domenica 23 ottobre 2022 con “Oh!” di e con Daniele Giangreco e Edoardo Nardin, produzione Catalyst, tratto dal libro di Hervé Tullet “Oh! il libro che fa i suoni”.

Con una scenografia intuitiva, minimale, bella ed in grado di trasformarsi, solo i colori di grandezze e movenze differenti saranno i veri protagonisti, due caratteri che escono dall’umano e sono capaci di accogliere il pubblico di grandi e piccini, offrendo una vera esperienza condivisa. Oh! è un libro che fa i suoni. Oh! È uno spettacolo che ti fa giocare. II libro è il vero protagonista dello spettacolo, trasformandosi da oggetto a soggetto della scena: si può leggere ma si può anche abitare, giocare, ascoltare, trasformare, illuminare, lanciare, rompere. E se questo gioco uscisse da libro? Ecco che lo spettacolo diventa interattivo e il pubblico un gioc-attore, ma senza l’utilizzo della tecnologia, solo grazie alla fantasia.



Lo spettacolo è consigliato dai 3 anni di età.



GLI ALTRI SPETTACOLI - Si prosegue domenica 6 novembre con ‘Storie nell’armadio’ con Oberdan Cesanelli, Stefano Leva e Lorenzo Palmieri, produzione Lagrù; domenica 13 novembre, ‘Trame su misura’ di e con Renzo Boldrini, disegni di Daria Palotti, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Domenica 20 novembre, ‘Valentina vuole’ di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, produzione Accademia perduta teatri; domenica 27 novembre, ‘Abbracci’ con Stefania Caldognetto e Massimo Politi, produzione Teatro del telaio. Gran finale con un’altra produzione di Giallo Mare, ‘Cappuccetto e la nonna’ di e con Vania Pucci e Adriana Zamboni.



Gli spettacoli avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30. Costo del biglietto 4,5 euro.



Per informazioni, acquisti e prenotazioni rivolgersi a: Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa