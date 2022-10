Un'app elabora l'inclusione sul posto di lavoro: il progetto dall'Empolese

La diversità e l'inclusione studiati dall'intelligenza artificiale per risolvere questioni sociali all'interno del Mondo del lavoro. Oggi la presentazione al Cenacolo degli Agostiniani con l'azienda Connecta di Montespertoli, specializzata in servizi digitali, con Zhero Consulting per la formazione dei manager e delle risorse umane oltre alla tedesca AI Superior per l'intelligenza artificiale.

Nel progetto biennale i rappresentanti delle risorse umane seguiranno un corso formativo per approfondire i benefici della cultura inclusiva nel lavoro. Sarà un'app basata sull'intelligenza artificiale a valutare la percezione dell'inclusione dei dipendenti.

Tra la forza lavoro impiegata nel progetto la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Spera, che indagherà con 20 domande su genere, etnia, cultura e religione sui lavoratori delle pmi. Le risposte saranno elaborate in seguito dall'app.

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+.

