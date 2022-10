Use Computer Gross contro Ancona, bianco rossi in cerca della prima vittoria

Se si guarda la classifica pare un match alla portata. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Berlangieri di Trezzano sul Naviglio e Gurrera di Vigevano), l’Use Computer Gross proverà a centrare la prima vittoria stagionale contro Ancona, squadra che viaggia a quota 2 punti.

Coach Luca Valentino, però, non si ferma all’apparenza della classifica. "Ancona è un’ottima squadra – spiega - non ingannino le due sconfitte consecutive perché la formazione marchigiana punta a fare un campionato di prima fascia. Si tratta di una squadra che fa dell'esperienza e della tattica i suoi punti di forza, basti pensare a giocatori Panzini e Toure in cabina di regia o Ciribeni e Carnovali, elementi con punti nelle mani. Il riferimento tra i lunghi è una certezza per questo campionato, ovvero Bedin supportato da Giombini e Ambrosin". "Per quanto ci riguarda – prosegue - arriviamo a questa gara motivati e pronti a dare battaglia su tutti i palloni cercando di trovare quella costanza nei quaranta minuti un po' è mancata in queste prime uscite e continuando così il nostro percorso di crescita". La partita sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa