Use Scotti Rosa, destinazione Battipaglia dopo il derby della vittoria

Destinazione Battipaglia. Lasciata alle spalle la grande vittoria nel derby con Firenze, l’Use Rosa Scotti torna a viaggiare e lo fa sabato in Campania (palla a due ore 19, arbitri Morra di San Giorgio a Cremano e Grieco di Matera) per affrontare una squadra che in passato ha già incrociato anche nella massima categoria.

"Battipaglia è un’ottima squadra – spiega coach Alessio Cioni – secondo me è fra le più forti e complete del girone ed è riuscita a sfruttare bene questo nuovo regolamento che prevede due straniere di cui una oriunda. Hanno pescato l’americana Alford che è una giocatrice importante per la categoria inserita in un gruppo di ragazze italiane che si conosce bene e che ha mantenuto lo stesso allenatore. Sarà una gara difficile da affrontare, un bel banco di prova che ci farà capire se siamo quelle della prima metà di partita con Firenze o della seconda. Qualcosa di più sulla nostra identità, quindi, sapremo, ci siamo preparate bene e quindi affrontiamo questa trasferta anche logisticamente non facile con curiosità e tanta voglia di far bene".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa