Assegno di maternità per madri disoccupate: come richiederlo a Pisa

Cambiano le modalità per richiedere l’assegno di maternità dei comuni destinato alle madri disoccupate.

Da lunedì 24 ottobre la richiesta dovrà infatti essere presentata attraverso la piattaforma "Servizi online" (sezione "Sociale") presente sul sito del Comune di Pisa o collegandosi al link (QUI), e non più attraverso i CAAF (Centri di assistenza fiscale, dove comunque dovrà essere richiesto l’Isee aggiornato). Per accedere al form on line è necessario essere in possesso delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale: Spid, Cie o Cns.

Al momento della presentazione della domanda la madre deve possedere i seguenti requisiti, pena l'esclusione dal beneficio: aver partorito un/una figlio/figlia in Italia da non più di 6 mesi; essere residente con il bambino nel Comune di Pisa; l'età del figlio non deve essere superiore a 6 mesi, oppure, in caso di affidamento preadottivo o adozione, il bambino deve risultare iscritto nella famiglia anagrafica della donna; essere cittadina italiana comunitarie, o con idoneo permesso di soggiorno; possedere un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 17.747,58; non avere beneficiato né richiesto l'Assegno di Maternità di Stato dell'INPS.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Pisa ai seguenti recapiti: m.deri@comune.pisa.it; 050-910214/050-910611.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa