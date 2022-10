Attività motoria per over 55, corsi in partenza ad Altopascio

Altopascio vuole sempre più essere Comune che promuove e valorizza lo sport: per tutti. Con nuova impiantistica e iniziative di sostegno e diffusione dell’attività sportiva.

Sono infatti aperte le iscrizioni per i corsi di attività motoria over 55 organizzati dall'amministrazione comunale e rivolti ai cittadini ultra cinquantacinquenni: un’occasione per socializzare e restare in forma, due volte a settimana, seguiti da istruttori specializzati.

Tre le opzioni da poter scegliere: il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 16, alla palestra comunale di via Marconi (Altopascio); il martedì e il venerdì, dalle 15 alle 16, alla palestra della scuola primaria di Badia Pozzeveri; il mercoledì e il venerdì, dalle 14.30 alle 15.30, alla scuola primaria di Spianate.

"La promozione dell’attività sportiva e motoria - commenta l’assessore allo sport, Valentina Bernardini - deve riguardare tutte le età, dai piccoli ai grandi, perché è direttamente collegata alla promozione e alla tutela della salute, personale e privata e di una comunità. Quest’anno torniamo a pieno regime con i corsi di attività motoria e ginnastica per gli over55enni: una opportunità per ritrovarsi due volte a settimana, fare nuove amicizie, tenersi in forma, affrontare eventuali problematiche posturali e farlo seguiti da istruttori specializzati. Un’occasione davvero importante per stare insieme, per restare in forma, per prendersi cura del proprio spirito e del proprio corpo: una filosofia, questa, che abbraccia la visione dell’amministrazione comunale sull’intera comunità altopascese. La volontà è offrire continue occasioni di socializzazione, tra divertimento, sport, cultura, eventi, commercio, tutela del territorio, per ricreare un senso importante di solidarietà e mutuo aiuto tra le persone".

I CORSI. Le lezioni proporranno movimenti dolci ed esercizi semplici che i partecipanti potranno svolgere in serenità. Per partecipare ai corsi di attività motoria è obbligatorio presentarsi con un tappetino da ginnastica e un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare all’interno della palestra.

LE ISCRIZIONI. Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 28 ottobre. Per iscriversi è necessario compilare la domanda che si trova sul sito del Comune a questo link

https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/attivitamotoria-per-ultra-cinquantacinquenni-apertura-iscrizione-corsi/. Il modulo è reperibile anche al settore servizi scolastici e sociali di via Casali, 26 o all’Urp di piazza Vittorio Emanuele.

Per completare l’iscrizione occorre compilare il modulo e allegare copia del documento d’identità valido e il certificato medico di idoneità. Il tutto va poi consegnato a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Altopascio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, o inviato via mail a protocollo@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa