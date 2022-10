Bambina nasce in pochi minuti al pronto soccorso di Campostaggia

Ha deciso di nascere oggi. In Pronto Soccorso a Campostaggia. È una splendida bambina di 3 kg e 1/5. La mamma è arrivata al triage con qualche lieve dolore; mancavano ancora dieci giorni al termine; ma una mamma evidentemente lo sente.

Il personale l’ha accompagnata in sala d’attesa e come si è seduta, le contrazioni hanno cominciato a farsi sentire in modo più importante, la signora si è chinata, intorno a lei si è raccolto tutto il personale infermieristico e medico. La bambina già si stava affacciando alla vita.

Il personale, immediatamente, ha predisposto tutto per darLe il benvenuto nelle migliori condizioni di sicurezza e riservatezza. E senza neppure aspettare il padre, nel frattempo andato a prendere la documentazione necessaria, la creatura è venuta alla vita. Erano le 7,30 al Pronto Soccorso di Campostaggia, allietato oggi da questo lieto arrivo.

“Nella frenetica routine del Pronto Soccorso, dove siamo impegnati a risolvere al meglio ogni tipo di problema nei migliori tempi possibili, queste sono le emergenze e le sorprese più belle” afferma la dott.ssa Claudia Marinotti in servizio questa mattina a Campostaggia. “È la forza di un’equipe di cui sono fiero -afferma il direttore Angelo Messano direttore del Pronto Soccorso- che con grande professionalità e passione risponde ai nostri assistiti in tutte le situazioni. Nell’emergenza ci siamo e siamo ben preparati. Ringrazio davvero tutti i colleghi ed auguro alla famiglia, oggi arricchita da questo nuovo arrivo, buona vita”