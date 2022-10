Incidente tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in Fi-Pi-Li, nella corsia in direzione Firenze. Alle 12.30 circa un tir ha perso il suo carico in strada lungo la corsia di sorpasso, richiedendo l'intervento anche dei vigili del fuoco. Il conducente è stato soccorso dalla Pubblica assistenza di Santa Croce e trasferito in pronto soccorso all'ospedale di Empoli. In strada si è verificato un km di coda.