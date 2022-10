Campiglia Marittima in gara su Rai 3 per Il Borgo dei Borghi

“I borghi della Toscana sono la nostra carta d'identità. Ricchi di fascino, carichi di storia e cultura, rappresentano quell'idea di Toscana diffusa che unisce centro e periferia nel segno dell’arte e della bellezza. Per questo sono felice che Campiglia Marittima rappresenti la nostra regione nella competizione tra borghi italiani ‘Il Borgo dei Borghi’ organizzata da RaiTre (https://www.rai.it/borgodeiborghi/), da cui uscirà il borgo più apprezzato e votato dai telespettatori”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani, commentando la partecipazione di Campiglia Marittima alla decima edizione del Borgo dei Borghi all'interno del programma Kilimangiaro, su RaiTre, in onda la domenica dalle 17 alle 19. La gara inizia domenica 23 ottobre e il primo borgo protagonista sarà proprio Campiglia. Al termine della gara, dopo la messa in onda di tutti i borghi, uno a settimana per ogni regione, gli spettatori potranno esprimere la loro preferenza sul web, registrandosi sul sito di Raiplay.

“Stiamo assistendo a un vero e proprio rinascimento dei nostri borghi, grazie all'impegno delle istituzioni e delle associazione che ne tutelano il patrimonio – continua il presidente - e Campiglia ne è l’esempio migliore con i riconoscimenti che sta ottenendo, prima con l’inserimento nella lista dei borghi più belli d’Italia (https://borghipiubelliditalia.it/toscana/) e ora con la partecipazione alla trasmissione Rai. Domenica prossima quindi tutti davanti agli schermi a vedere le bellezze di Campiglia e a sostenere la sua candidatura, nella speranza che questo gioiello della Val di Cornia riesca a primeggiare nella gara della Rai che eleggerà il borgo dei borghi d’Italia”.

Fonte: Comune di Campiglia Marittima