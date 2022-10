Centenario Pasolini, al Roncalli di Poggibonsi il reading degli studenti

Si è svolto martedì 18 ottobre, dalle 14 alle 15, nella mediateca dell’ IIS Roncalli di Poggibonsi, un evento organizzato dalle studentesse e dagli studenti del progetto "Impresa didattica- Mediateca Social Hub". A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, gli studenti hanno realizzato un evento speciale dedicato a uno dei più celebri intellettuali del Novecento. Un momento per condividere informazioni sulla biografia dell’autore e per la lettura a voce alta di alcuni passi tratti dalle opere, in particolare da Ragazzi di vita. Numerosi i partecipanti al reading a ingresso libero e aperto a tutti, anche agli esterni.

"Un evento che ci rende orgogliosi di aver realizzato uno spazio come quello della mediateca che può essere centro propulsore di interessi e di azioni. La lettura a voce alta è una pratica che come scuola incoraggiamo con numerose iniziative, organizzate in autonomia o aderendo a progetti esterni, e la mediateca è uno dei luoghi privilegiati dove sperimentarne la condivisione. – commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini – In questo caso tengo a congratularmi con il gruppo di ragazzi che, nell’ambito del progetto Mediateca Social Hub, si è confrontato con l’organizzazione di un evento pubblico, lavorando in autonomia e impegnandosi, per diversi mesi, nella pianificazione anche attraverso lo studio approfondito dell’autore. Ci piace pensare che questo sia solo l’inizio di una serie di eventi promossi dalla nostra scuola a partire dalle idee e dagli interessi degli studenti, in un luogo, come quello della mediateca, che è versatile e permette di sperimentare aprendosi anche al territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e partecipato all’evento".

Fonte: Istituto di Istruzione Superiore Roncalli