Dispersi mentre cercano funghi: soccorso nell'Aretino, tre ricerche nel Pistoiese

Nella giornata di oggi sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, alla ricerca di persone disperse nei boschi mentre stavano cercando funghi.

Questo pomeriggio intorno alle 16.45 nell'Aretino, nel comune di Loro Ciuffenna, una ragazza di 28 anni che si era infortunata ad una caviglia è stata soccorsa e recuperata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi, in una zona impervia nella frazione di La Casa. La giovane, raggiunta dalla squadra e dal personale del 118, è stata stabilizzata e trasportata fino all'ambulanza, per il trasferimento in ospedale.

Altre ricerche sono avvenute nel Pistoiese. Poco prima delle 15 e delle 17 i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti in due casi distinti a zona Poggione e Badia a Taona, recuperando le persone disperse in buono stato di salute.

Un'altra ricerca, iniziata questa sera alle 18.20 è attualemente in corso. I vigili del fuoco si trovano sul Sentiero della Torraccia, nel comune di Sambuca Pistoiese, alla ricerca di un uomo e una donna. Sono in corso le procedure di localizzazione delle due persone, che si trovano in luoghi diversi. Attivate squadre a terra, unità cinofile e il sistema Dedalo per la ricerca di segnali telefonici.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO