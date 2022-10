FdI Toscana: "Governo Meloni, sfide importanti in futuro"

Fabrizio Rossi, senatore e coordinatore regionale FDI Toscana: “Giorgia Meloni con il suo esecutivo di centrodestra saprà dare risposte concrete al Paese, e a tutti i cittadini italiani”.

“Faccio a nome di tutti gli iscritti, dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia Toscana, gli auguri più sinceri di buon lavoro a tutto il nuovo esecutivo e alla premier Giorgia Meloni, prima donna e leader politica italiana chiamata nella storia repubblicana a guidare un Governo nel nostro Paese”, dice l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“L’Italia, - spiega l’On.le Rossi - è chiamata sin da subito a sfide importanti, tra l’altro in un periodo storico tra i più delicati e difficili degli ultimi decenni, con famiglie, lavoratori e imprese messe a dura prova dalla situazione in atto”.

“Per questo, siamo tutti chiamati a lavorare con senso di responsabilità e abnegazione per il bene di tutto il popolo italiano, mettendo sin da subito al lavoro per rispondere alle esigenze e per dare risposte concrete alle insidie dettate da molteplici fattori che vanno dal costo delle bollette, alle politiche del lavoro, e quant’altro, fino ad arrivare ad una celere soluzione sulla situazione geopolitica in atto. Gli italiani aspettano da anni, risposte, ma soprattutto soluzioni. Sono certo che il Governo guidato da Giorgia Meloni, saprà dare tutto questo”, conclude l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.