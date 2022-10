Incidente sulla Porrettana: muore un uomo, tre persone restano ferite

Tragedia sulla statale Porrettana, nel comune di Sambuca Pistoiese, dove nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in cui ha perso la vita un uomo.

Due auto si sono scontrate all'altezza del km 25. Nell'impatto tre persone sono rimaste ferite e per una quarta persona, un uomo residente in zona, il medico del 118 ha dichiarato il decesso. Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, che hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso, e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.