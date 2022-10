L'Eredità delle Donne, gli ospiti dell'ultima giornata del festival a Firenze

Giorgia Soleri (foto Lucia Liberti)

Al via la terza e ultima giornata de L’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini, in corso fino a domani 23 ottobre a Firenze e on line su www.ereditadelledonne.eu. Tra i nomi più attesi di oggi, Ilda Boccassini, Claire Gibault, Benedetta Barzini, Giorgia Soleri, Stefano Massini, Francesca Cavallo, Livia Turco, Barbara Alberti, Maura Gancitano, Edoardo, Tonia Cartolano, Lauren Oyler, Elisa Fuksas, Gabriela Wiener.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci, con la co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Amazon, Atlantia, eBay, la partecipazione di Manifattura Tabacchi, sede principale del festival, la collaborazione di AlFemminile, il portale punto di riferimento per il pubblico femminile di tutte le età, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il patrocinio della Regione Toscana.

Gli appuntamendi di domenica mattina

Tonia Cartolano

Domenica mattina, riflettori puntati su Tonia Cartolano, giornalista SkyNews24, con l’anteprima italiana del libro “LEADHERS” (Santelli Editore), sette storie di sette donne “straordinariamente normali”. Sul palco assieme a lei, Titti Postiglione, vicecapo della Protezione Civile, tra le protagoniste del volume. Modera l’incontro, Giusi Fasano, inviata del Corriere della Sera (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 11.15).

Al corpo delle donne, che torna ad essere terreno di scontro politico, sarà dedicata la tavola rotonda “Nel corpo della violenza” con Alessandra Kustermann, già primaria di ginecologia della Clinica Mangiagalli e fondatrice del primo centro antiviolenza pubblico in Italia e Chiara Lalli, docente di Storia della medicina all’Università Sapienza di Roma e autrice di “Mai dati”, la più aggiornata ricerca sulla legge 194, edita da Fandango Libri. Seguirà un racconto inedito del Premio Strega Edoardo Albinati. Il panel proseguirà con gli interventi di Antonella Centra, Executive Vice President General Counsel, Corporate Affairs and Sustainability di Gucci, Elena Baragli, presidente associazione Artemisia, Giulia Minoli, autrice teatrale, vicepresidente CCO – Crisi Come Opportunità, Lella Palladino, sociologa e fondatrice della Cooperativa sociale E.V.A. che gestisce in Campania centri antiviolenza e case rifugio. Condurrà l’incontro, Tiziana Ferrario, giornalista di Raiuno (Manifattura Tabacchi, Sala Festa – 23 ottobre, ore 11.30).

Gli appuntamenti di domenica pomeriggio

“Musica Maestra”, dedicato alla “potenza” della musica, sarà il tema del dialogo tra la direttrice d’orchestra Claire Gibault, fondatrice del Concorso internazionale e accademia per direttrici d’orchestra “La Maestra” e Leonetta Bentivoglio, scrittrice e firma di Repubblica (Manifattura Tabacchi, Sala Festa – 23 ottobre, ore 15).

Parallelamente, si terrà la prima di “Non fiori ma opere di bene” (Marsilio) il nuovo libro di Elisa Fuksas, regista e scrittrice, in conversazione con Barbara Alberti (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 12.15). A seguire, la presentazione di “Amores” (HarperCollins Italia), della scrittrice e opinionista Barbara Alberti con Elisa Fuksas e Carlo Antonelli, giornalista e produttore culturale (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 15).

Di donne e leadership si parlerà invece nel panel “Potere, potenza”: l’ex Procuratore aggiunto della Repubblica Ilda Boccassini, a Firenze nella sua prima intervista pubblica dopo l'uscita del suo libro "La stanza numero 30" (Feltrinelli, 2021), sarà intervistata da Gad Lerner, scrittore ed editorialista del Fatto Quotidiano. Seguiranno un racconto inedito offerto al festival dello scrittore Stefano Massini e il talk con Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti e autrice del volume “Compagne” (Donzelli Editore) saggio che esplora il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione del P.C.I. e Maura Gancitano, filosofa e scrittrice il cui sguardo si posa sull’attualità. Conduce l’incontro la giornalista di Repubblica Maria Cristina Carratù (Manifattura Tabacchi, Sala Festa – 23 ottobre, ore 15.30).

Lauren Oyler (foto Pete Voelker)

Ancora una prima italiana, quella di "Fake accounts" (Bompiani), della scrittrice e giornalista statunitense Lauren Oyler, romanzo provocatorio e divertente sull'identità nell'era dei social, intervistata da Anna Lombardi, corrispondente e firma di Repubblica (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 16).

Katherine Angel (foto Robin Silas Christian)

Sentimenti ed eros saranno invece il cuore dell’incontro “Amore e altri disastri” con Katherine Angel, Director, MA Creative & Critical Writing, Birkbeck, University of London e autrice del caso editoriale "Il sesso che verrà. Donne e desiderio nell'era del consenso" (Blackie Edizioni), Lidia Ravera, scrittrice e direttrice della nuova collana “Terzo tempo” di HarperCollins Italia e Harmony, Giorgia Soleri, poeta, modella e attivista, Antonella Viola, direttrice scientifica Istituto Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova. Condurrà l’incontro la scrittrice Elena Stancanelli (Manifattura Tabacchi, Sala Festa – 23 ottobre, ore 16.45).

Gabriela Wiener (foto Daniel Mordzinski)

E ancora, Gabriela Wiener, performer, scrittrice e giornalista peruviana, sarà la protagonista dell’anteprima italiana del suo “Sanguemisto” (La Nuova Frontiera), romanzo che intreccia poliamore e identità nella condizione postcoloniale contemporanea. In dialogo con lei, Djarah Kan, scrittrice e attivista italo-ghanese (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 17).

Il panel conclusivo sarà dedicato a “Il mondo che vogliamo” e riunirà voci di diversa militanza e generazione: quella di Benedetta Barzini, la prima top model italiana e simbolo della lotta per la parità di genere negli anni ’70, di Johanne Affricot, fondatrice del magazine GRIOT, di Nadeesha Uyangoda, podcaster e autrice de “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd, 2021), di Filomena Gallo, avvocata cassazionista e segretaria nazionale Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, e di Stephanie Brancaforte, direttrice Rinascimento Green e autrice del volume “Change.org. Guida pratica al cambiamento che vorresti” (Add Editore), che esplora la piattaforma Change.org di cui è stata direttrice. Condurrà il panel Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content per Vogue Italia (Manifattura Tabacchi, Sala Festa – 23 ottobre, ore 17.45).

Francesca Cavallo (foto Ilaria Magliocchetti Lombi)

Chiuderà la rassegna letteraria, il volume “Ho un fuoco nel cassetto” (Salani) di Francesca Cavallo, scrittrice, imprenditrice, attivista, fondatrice e CEO di Undercats, in dialogo con Corinna De Cesare, giornalista e fondatrice della newsletter femminista thePeriod (Manifattura Tabacchi, Bistrot – 23 ottobre, ore 18).

Il festival online: tutti gli appuntamenti de L’Eredità delle Donne saranno visibili in diretta streaming sul sito web e sulla pagina Facebook della manifestazione.

