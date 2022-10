Maestri del Lavoro di Firenze, consegnati 9 riconoscimenti

Questa mattina si è tenuta in sala Firenze capitale la consueta Cerimonia della Giornata dei Maestri del Lavoro del Comune di Firenze, giunta quest'anno alla XI edizione. Sono stati consegnati riconoscimenti a tre maestri insigniti nel 2020 e a sei insigniti nel 2022 della stella al merito del Lavoro e residenti nel comune di Firenze, donne e uomini che si sono distinti per la loro capacità professionale e per il loro impegno.

La Cerimonia è stata presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Luca Milani, dal Console Metropolitano di Firenze della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Alberto Taiti e dal Console Regionale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Massimo Tucci.

Il Presidente Milani nel ringraziare i consolati metropolitano e regionale, ha sottolineato "la centralità del lavoro non solo come elemento economico necessario ma soprattutto quale occasione di crescita ed emancipazione delle donne e degli uomini e come opportunità di partecipazione alla crescita della comunità. È altresì importante riconoscere l'impegno, la passione, la competenza e lo spirito di collaborazione che i Maestri hanno messo e continuano a mettere nel loro percorso professionale e per questo è fondamentale che siano punto di riferimento per le nuove generazioni di lavoratori".

Questi i Maestri premiati:

Simonetta Dallai, Stella del 2020

Lorenzo Leonardi, Stella del 2020

Simonetta Orsi, Stella del 2020

Sara Berni, Stella del 2022

Giancarlo Boccaccini, Stella del 2022

Antonio Franchini, Stella del 2022

Leonardo Frangini, Stella del 2022

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa