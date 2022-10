Morto Antonio Marrucci, fu sindaco di Fucecchio per 9 anni

Se n'è andato questa notte, all'età di 77 anni, l'ex sindaco di Fucecchio Antonio Marrucci, uno dei protagonisti della vita civile e politica cittadina fin dalla fine degli anni '70, quando divenne segretario del PCI locale.

Una vita e un impegno politico spesi dalla parte dei più deboli, con i suoi sentimenti fortemente radicati nelle lotte per i diritti sociali e civili combattute a sinistra. Persona di grandissima umanità e di grande disponibilità, interpretò il suo impegno politico e il suo ruolo di amministratore con fortissima passione ma allo stesso tempo senza mai considerare gli avversari come nemici.

“Un uomo delle istituzioni – ricorda il sindaco Alessio Spinelli - che ha fatto anche battaglie difficili e che si è impegnato per il bene della comunità e non per la ricerca di un facile consenso, un uomo che ha anteposto l'interesse collettivo sempre, anche quando questo significava prendere decisioni scomode e impopolari”.

Fu primo cittadino di Fucecchio dal luglio del 1986 all'aprile del 1995, prima guidando una giunta monocolore PCI e poi una giunta PCI (poi Pds) – PSI.

Chiusa la parentesi locale, fu eletto consigliere provinciale e nominato assessore all'ambiente della Provincia di Firenze. In seguito mise la sua lunga esperienza a servizio della comunità nella gestione dei servizi pubblici. Ricoprì la carica di presidente dell'azienda Quadrifoglio, nata dalla fusione delle imprese che gestivano i rifiuti nell'area fiorentina, della Revet, azienda che si occupa del recupero e riciclo del vetro e di altri materiali, e dell'ATO 2, l'ente di controllo della gestione dell'acqua per l'ambito territoriale ottimale.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale per Antonio Marrucci

“Fucecchio – conclude il sindaco Spinelli – ha perso un uomo di grandissimo spessore umano, una di quelle persone di cui ci sarebbe un grande bisogno anche oggi, in questi tempi di grande inquietudine”.

Il sindaco Alessio Spinelli e tutta l'amministrazione comunale di Fucecchio esprimono le più sentite condoglianze ai familiari di Antonio Marrucci.

I funerali, ai quali il Comune parteciperà con il Gonfalone, si svolgeranno lunedì 24 ottobre alle ore 10 nella Chiesa della frazione di San Pierino.

Il ricordo di Luca Giorgi (Pd)

Antonio è stato una figura di rilievo nel panorama politico Fucecchiese.

Una persona che ha ricoperto importanti cariche pubbliche come quella di Sindaco di Fucecchio, di Presidente ATO 2, di Presidente ASL Valdarno Inferiore, di Assessore della Provincia di Firenze.

Il nostro partito piange la perdita di una persona mite, di un iscritto, espressione di una politica di alto profilo, che ha lavorato e dato molto alla collettività, ed anche attualmente portatore di un pensiero a largo respiro.

Gli va tutta la nostra gratitudine, come amministratore, come politico, per la sua militanza e come persona.

Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore.