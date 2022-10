Nuova vita all'usato, i cittadini del Chianti organizzano un bazar in piazza

Avere cura di un oggetto, che ha accompagnato un percorso di vita e ha abitato per lungo tempo un ambiente domestico, significa anche assicurargli una seconda chance, credere nel riutilizzo e nel riciclo delle cose che non servono più. Ecco che gli oggetti, una volta esaurito il loro ruolo in una casa, possono generarne uno nuovo e rinascere in un’altra abitazione, riacquisire funzioni e utilità, anziché diventare rifiuto da disperdere nell’ambiente. E’ la filosofia wasteless, radicata nei comuni del Chianti, che ancora una volta ispira iniziative e pratiche legate alla cultura sostenibile da vivere negli spazi pubblici e all’aperto con il coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Gli oggetti in buon stato escono dalle cantine e dalle soffitte di San Casciano in Val di Pesa per fare bella mostra di sé sui banchi allestiti in piazza della Repubblica e lungo viale Garibaldi in occasione del mercato del libero scambio dell’usato organizzato dal Comune domenica 23 ottobre dalle ore 9 alle ore 18. La presenza di libri, giocattoli, indumenti, casalinghi, mobili, accessori e tanto altro trasformerà alcune delle aree più frequentate del capoluogo in un coloratissimo bazar dove gli espositori potranno vendere e scambiare gli oggetti.

"È tradizionalmente un’iniziativa molto partecipata dai cittadini – commenta l’assessore all’Ambiente Ferdinando Maida – ad ogni edizione si registrano decine e decine di adesioni, anche per questa domenica saranno circa sessanta i banchi presenti in piazza gestiti gratuitamente dai cittadini di San Casciano e dei comuni limitrofi. La domenica che invita a svuotare la soffitta - aggiunge - non è solo l’occasione per liberarsi degli oggetti che non usiamo più con responsabilità e attenzione alle tematiche ambientali ma anche l’opportunità di curiosare tra gli angoli espositivi alla ricerca dell’oggetto vintage che fa al caso nostro. È il momento giusto per compiere una scelta sostenibile in nome di quella cultura green – conclude - che ha bisogno di azioni concrete per essere attuata e, con il contributo di ognuno di noi, acquisire gradualmente un peso specifico".

La cittadinanza è invitata a partecipare. Info: www.sancascianovp.net.

