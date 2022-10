Operaio bloccato a 10 metri di altezza, i vigili del fuoco lo riportano a terra

Questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti poco prima delle 17 in via Schio, per soccorrere un operaio. L'uomo, che stava effettuando lavori di pulizie dei vetri di un edificio, era rimasto sospeso a 10 metri di altezza a causa di un blocco al cestello elevatore sul quale si trovava.

Data l'impossibilità di discesa a causa del guasto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno raggiunto con l'autoscala l'uomo, recuperandolo e riportandolo a terra.