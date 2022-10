Parte il campionato A1, Il Bisonte sfida Busto

L’attesa è finita. Domani si alza il sipario sulla stagione 2022/23 de Il Bisonte Firenze, che alle 17 ospita a Palazzo Wanny la E-Work Busto Arsizio per la prima giornata del campionato di serie A1. In campo si ritroveranno due squadre che si sono affrontate in amichevole appena una settimana fa – con vittoria al tie break delle bisontine -, ma entrambe avranno da giocarsi una carta in più, visto che negli ultimi giorni sono rientrate dal mondiale Sylvia Nwakalor da una parte e Rosamaria Montibeller dall’altra. Coach Bellano dovrebbe recuperare Panetoni, mentre l’unica assente sarà la lungodegente Enweonwu.

EX E PRECEDENTI – Le ex della sfida sono tre: nella E-Work c'è Alice Degradi, che ha giocato ne Il Bisonte un anno mezzo tra l’estate del 2018 e il gennaio del 2020, mentre nelle file di Firenze ci sono Britt Herbots, che ha vestito la maglia delle Farfalle fra il 2018 e il 2020, e Silvia Lotti, protagonista del triplete di Busto Arsizio nel 2011/12. I precedenti fra le due squadre sono diciassette, fra A1 e Coppa Italia, con la E-Work che si è imposta per dodici volte (di cui le ultime tre consecutive) e Il Bisonte cinque.

LE PAROLE DI CARLOTTA CAMBI – “Siamo davvero contente di affrontare questa partita contro Busto: dopo due mesi di preparazione, l’unica cosa che vogliamo è andare in campo e giocare. È chiaro che l’inizio del campionato sarà veramente difficile: giocheremo una partita ogni tre giorni, quindi anche fisicamente ci saranno da gestire le varie situazioni, ma siamo pronte. Penso che la nostra fortuna sia il fatto che il grosso del gruppo è stato confermato rispetto all’anno scorso, quindi in tante ci conosciamo già e questo aiuta nell’amalgama della squadra. Aggregarsi al gruppo tre giorni prima dell’inizio del campionato, come è accaduto ad alcune nostre giocatrici, non è semplice, io l’ho vissuto qualche anno fa e servirà il supporto di tutti per le prime partite, ma siamo pronte per aiutarci a vicenda: siamo una bella squadra, abbiamo una panchina veramente lunga e questo ci potrà aiutare”.

LE AVVERSARIE – La E-Work Busto Arsizio di coach Marco Musso dovrebbe schierarsi con la statunitense Carli Lloyd (classe 1989) in palleggio, la brasiliana Rosamaria Montibeller (1994) come opposto, Alice Degradi (1996) e la tedesca Lena Stigrot (1994) in banda, Rossella Olivotto (1991) e la cipriota Katerina Zakchaiou (1998) al centro e Giorgia Zannoni (1998) nel ruolo di libero.

IN TV - La partita fra Il Bisonte Firenze e la E-Work Busto Arsizio sarà trasmessa in diretta streaming, in esclusiva, su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito www.volleyballworld.tv. Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.