Prende a calci auto davanti la caserma dei carabinieri, denunciato

Nella notte un 25enne marocchino senza fissa dimora, visibilmente ubriaco e in stato d’escandescenza, ha iniziato senza motivo a prendere a calci ed a colpire con la propria cintura alcune vetture parcheggiate di fronte alla stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella, in via Santa Caterina da Siena.

Alla scena hanno assistito due militari liberi dal servizio, che sono immediatamente intervenuti. Alla vista degli uomini in divisa, l'uomo si è dileguato. Sono stati chiamati dei militari che grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della caserma hanno permesso di beccare l’uomo ancora in zona. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento.