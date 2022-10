Un principio di incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sera all’interno del reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Sono stati efficaci i sistemi di rilevazione del fumo proveniente dalla cucina del reparto e a dare l’allarme all’interno del presidio ospedaliero che ha permesso di attivare immediatamente le procedure antincendio.

La prima ad intervenire è stata un’infermiera del reparto con l’estintore e in contemporanea è stata attiva la squadra interna di emergenza antincendio che ha identificato la zona, domato l’incendio e impedito la fuoriuscita del fumo dal reparto.

Sono state seguite ed attivate le procedure di emergenza intraospedaliera, previste dalla normativa aziendale per questi casi.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma il fumo diffuso all’interno del reparto ha reso necessario il trasferimento di alcuni dei 12 pazienti presenti, in altri reparti del presidio empolese, previo avviso dei familiari, altri ancora sono stati trasferiti all’interno di SPDC di altri presidi ospedalieri aziendali, mentre 4 sono stati dimessi tra ieri sera e stamattina.

Al momento il reparto resta inagibile e sono ancora in corso le verifiche da parte dell’Area Tecnica del presidio ospedaliero, intervenuti sul posto già da ieri pomeriggio, per valutare i tempi di ripristino e le cause di origine dell’incendio.

Tutte le operazioni sono state seguite dalla Direzione medica e infermieristica del presidio ospedaliero, insieme alle Bed Manager, al personale del reparto e del Dipartimento Area Tecnica. A tutti vanno i ringraziamenti per l’efficienza del lavoro svolto da parte del direttore sanitario, la dottoressa Silvia Guarducci.

Fonte: Asl Toscana Centro