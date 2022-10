Rally della Fettunta, 136 km serrati sulle colline del Chianti

Tre prove speciali da ripetere due volte, 136 chilometri attraverso Chianti, Valdelsa e val di Pesa. È questo l’identikit dell’edizione numero 8 del Rally della Fettunta, gara che affonda le sue radici nel lontano 1977 e organizzata ancora una volta dalla Valdelsa Corse, quest’anno in collaborazione con la scuderia Livorno Rally. Il programma predisposto dal comitato organizzatore prevede una gara agile e allo stesso tempo serrata, che porterà gli equipaggi sulle prove di Cortine, Sicelle e Campoli: si torna al format delle tre prove speciali.

Riordino e parco assistenza saranno sistemati a Sambuca, il primo nella storica “Bacci Trasmissioni” e la seconda nella zona industriale. Ma per rimarcare lo stretto legame col territorio, l’organizzazione ha imposto che a metà gara tutti i piloti e i navigatori debbano attraversare anche Panzano in Chianti: è per questo che è stato allestito un controllo timbro nell’Azienda olearia del Chianti, evidenziando lo stretto legame fra la gara e le eccellenze enogastronomiche del territorio fra Siena, San Gimignano e Firenze.

Se le iscrizioni si apriranno venerdì 4 novembre per chiudersi mercoledì 23, le operazioni di verifica avranno luogo sabato 3 dicembre, in mattinata. In quei minuti partirà anche lo shakedown di Sambuca lungo via Chiantigiana, quindi domenica 4 dicembre la partenza alle 8.01 da Sambuca, davanti alla sede di “Bacci Trasmissioni”.

Dopo i 32 chilometri di prove cronometrate, l’arrivo alle 15.50 è fissato a Tavarnelle Val di Pesa, in piazza Matteotti. Andrà in scena anche il 2° Trofeo Vareno Grassini, dedicato alla memoria del grande presidente di Valdelsa Corse scomparso il 12 marzo 2021: andrà all’equipaggio che vincerà l’ultima prova speciale.

“Anche quest’anno abbiamo voluto rafforzare il legame fra la nostra gara, una delle più antiche della Toscana e di tutta Italia, e il territorio. Attraversiamo due delle provincie più belle d’Italia, quelle di Siena e Firenze, segnate dalla bruschetta condita con l’olio nuovo, quella fettunta che dà il nome alla nostra gara”, il commento di Federico Feti, presidente della Valdelsa Corse. “Ritroveremo tanti vecchi amici al via di questa edizione numero 8 del nostro Rallyday: di solito il nostro bacino riguarda non solo la Toscana, ma anche buona parte del resto d’Italia, dal Nordest all’Emilia, dal Piemonte al Centro Italia. Lo vedremo il 23 novembre, alla chiusura delle iscrizioni: vi aspettiamo sulle nostre strade il 3 e 4 dicembre. Un grande grazie ad Aci Firenze e alle amministrazioni comunali di Barberino Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa: senza questi partner istituzionale non avremmo potuto organizzare la manifestazione”.