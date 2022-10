Sorpresi a rubare in una casa ad Arezzo, scatta l'inseguimento: un arresto

Si erano introdotti nell'abitazione di un cittadino aretino, in quel momento fuori casa, e tramite un flessibile stavano tentando di forzare la cassaforte ma i forti rumori li hanno traditi. Ad accorgersi di cosa stava succedendo sono stati il padre e il fratello del proprietario di casa, residenti nella stessa via, che una volta entrati nell'abitazione si sono ritrovati davanti i malviventi.

Ne è nata una colluttazione nella quale i due ladri avrebbero anche cosparso i volti delle vittime con dello spray al peperoncino, per poi darsi alla fuga. Immediato l'inseguimento della polizia che ha permesso di fermare uno dei due rapinatori, arrestandolo in flagranza di reato per tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Come spiegato dagli investigatori durante le fasi concitate della cattura l'uomo, di etnia rom, una volta raggiunto ha colpito con una gomitata un poliziotto che ha esploso in aria un colpo di arma da fuoco, riuscendo nuovamente a dileguarsi. Raggiunto per la seconda volta, l'uomo è stato definitivamente bloccato e arrestato mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce. Dopo gli adempimenti di rito, l'uomo è stato condotto presso il carcere Sollicciano di Firenze, in attesa dell'udienza di convalida.