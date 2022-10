Il tartufo di San Miniato è nerazzurro: nuovi ambasciatori Inzaghi, Ferri e Bastoni

La consegna a Simone Inzaghi

Un difensore della nazionale italiana campione d’Europa, un ex stopper di Italia 90, un allenatore che ha già vinto cinque trofei in Italia e un dirigente tra i più apprezzati a livello internazionale: da oggi (22 ottobre 2022) Alessandro Bastoni, Riccardo Ferri, Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta non sono accomunati soltanto dall’appartenenza (a vario titolo) all’Inter ma anche dal fatto di essere "Ambasciatori del Tartufo bianco di San Miniato", un titolo che la città a metà strada fra le province di Pisa, Firenze e Lucca conferisce – tramite Fondazione San Miniato Promozione – a personalità che si distinguono per vari motivi, dallo sport al sociale all’imprenditoria alla cultura e non solo. Marotta aveva già ricevuto questo titolo nel 2014, quando era amministratore delegato della Juventus. Fondazione San Miniato Promozione è l’ente – completamente partecipato dal Comune di San Miniato – che organizza ogni anno la Mostra Mercato del Tartufo bianco di San Miniato, una kermesse dedicata a questo re della tavola che San Miniato ha l’onore e l’onere di far conoscere al mondo. La Mostra – che ha un programma enogastronomico e uno culturale, con circa 60.000 visitatori per ogni edizione – quest’anno sarà declinata secondo il tema della sostenibilità ambientale, in un’area in cui un equilibrio particolare consente di coniugare le esigenze produttive/industriali con quelle di un ecosistema che – e questo è un privilegio – regala una gemma come il tartufo.

Mostra 2022, "Truffles for future": non esiste tartufo senza ambiente sano

La consegna ad Alessandro Bastoni

Lo slogan – nel manifesto di questa edizione – è "Truffles for future", con una chiara ispirazione alle rivendicazioni del movimento ambientalista "Fridays for future" di Greta Thunberg. Il senso è che non esiste tartufo senza ambiente sano e che la sostenibilità ambientale deve essere messa al centro di qualsiasi dibattito pubblico e dell’agenda internazionale. Negli anni molti personaggi famosi sono stati insigniti col titolo di ambasciatori del tartufo: Giancarlo Antognoni, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Bocelli, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Carlo Conti, Sergio Forconi, Fabiana Luperini, Marco Masini, Giorgio Napolitano, Enrico Letta, Vincenzo Nibali, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Paolo Ruffini, Francesco Totti, Paolo Maldini. E nei tre weekend novembrini (12-13, 19-20 e 26-27 novembre) altre personalità di rilievo riceveranno questo titolo, che li "invita" a promuovere il tartufo bianco di San Miniato in Italia, Europa e resto del mondo. Tra di loro adesso ci sono la bandiera (e club manager dell’Inter) Ferri, il mister Inzaghi, il giovane Bastoni e l’espertissimo Marotta, che li ha preceduti nel 2014. A Bastoni, Inzaghi e Ferri sono stati consegnati anche i medaglioni che li "identificano" come nuovi ambasciatori.

Piccola curiosità: lo scorso anno le stesse onorificenze furono attribuite a Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini e Stefano Pioli. Alla fine della stagione il Milan ha poi vinto il campionato dopo tanti anni, segno che questo tartufo – oltre a essere sensorialmente eccezionale – porta anche bene. Alla consegna erano presenti il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’avvocato Giacomo Gozzini (insieme al figlio Pietro, giovane portiere del San Miniato Basso); la collaborazione di Gozzini è stata fondamentale per orchestrare questi prestigiosi incontri. Fondazione San Miniato Promozione ci tiene a ringraziare FC Internazionale Milano e l’Hotel Hilton di Firenze per la grande disponibilità e gentilezza dimostrata a poche ore dal match con la Fiorentina all’Artemio Franchi. Oltre, ovviamente, a Savitar e Gazzarrini Tartufi che hanno messo a disposizione alcuni dei propri tartufi più belli e dall’odore inconfondibile.

Fondazione San Miniato invita tutti alla Mostra che si terrà nel centro storico della Città della Rocca di Federico II. Per info https://sanminiatopromozione.it/.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione - Ufficio stampa