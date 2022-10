La Cgil Livorno piange Daniela Puccetti, ex delegata

Apprendiamo con dolore che nelle ore scorse è venuta a mancare Daniela Puccetti, in passato delegata Flai-Cgil alla Londi Alimentare e componente del comitato direttivo Cgil. Daniela è morta a 68 anni, a causa di un malore improvviso. Daniela è stata una compagna storica, sempre vicina ai lavoratori e in prima linea per la difesa dei loro diritti. Esprimiamo le più sentite condoglianze ai familiari di Daniela e ci stringiamo a loro in questo momento di estremo dolore.

Cgil provincia di Livorno

Flai-Cgil provincia di Livorno