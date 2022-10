Mostra in Consiglio regionale del pittore santacrocese Lambertucci

Mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 12.30, presso lo Spazio espositivo C.A. Ciampi del Palazzo del Pegaso in via de’ Pucci 16 a Firenze sarà inaugurata la mostra personale del pittore Giuseppe Lambertucci dal titolo “Lo spirito del mare”.

La mostra, alla quale sarà presente l’artista, sarà inaugurata dal Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e dal Consigliere Regionale Marco Landi con l’introduzione del Critico d’arte Nicola Micieli.

Scrive di lui Micieli: “…Tra gli aspetti critici del nostro tempo, Lambertucci ha posto particolare attenzione al tema ecologico, che dalla sfera strettamente ambientale nel suo caso si estende a un'idea del disequilibrio, e anche della vera e propria devastazione, di più ampio coinvolgimento e di più stringente ricaduta umana e civile, che già trattava alla metà degli anni Ottanta, quando le dolci colline dei dintorni di Santa Croce, ora affocate, facevano da sfondo alle grandi scene di tono decisamente epico, allegorie di allarme e ammonimento per i guasti ambientali, dei cavalieri ignudi (I guardiani dell’Arno, 1985) che galoppano severi e sfrenati nelle acque del fiume, o che ricacciano (Cavalieri, 1986) in una fossa che pare l’accesso a un luogo di dannazione, gli umani responsabili dello scempio alla terra all’acqua all’aria.

Ebbene, in questa sua esposizione fiorentina nel prestigioso Palazzo Pegaso della Regione Toscana, assieme ad alcune ampie composizioni corali di carattere epico delle quali si diceva, Lambertucci raccoglie in un inserto tematico intitolato Lo spirito del mare, una serie di dipinti scalati dal 1981 di Lo spirito del mare al 2020 di Volando su un mare di plastica, ognuno mirato a mettere a fuoco un aspetto del mare, questo immenso grembo amniotico della vita sulla terra e per la nostra storia, la grande arterie di collegamento e di diffusione delle civiltà. …”.

La mostra sarà vistabile fino al 5 novembre dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; il sabato dalle 10:00 alle 13:00.