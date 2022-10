AutoVa inaugura a San Pierino (Fucecchio) la nuova carrozzeria

24

AutoVa è una carrozzeria e autofficina già molto conosciuta nell’Empolese Valdelsa e nella zona del Cuoio, con la sua sede di Stabbia (Cerreto Guidi). I titolari, Simone Giglioli e Livia Pannocchi, fucecchiesi doc ed ex rallisti, apriranno adesso un nuovo capannone a Fucecchio, forti dei loro 32 anni di esperienza nel mondo dei motori.

“Le auto da corsa sono il passato, ma quell’esperienza me la porto dietro in questo presente – esordisce Simone Giglioli – dopo essermi ritirato ho continuato a lavorare sulle auto, portando la mia esperienza di vita in officina”.

“Siamo appassionati di auto da sempre e chi ci conosce lo sa: la nostra è una carrozzeria su cui contare – interviene Livia Pannocchi - In questi anni abbiamo messo a punto un’enorme quantità di servizi, per rispondere alle richieste degli automobilisti: manutenzione, riparazioni, tuning e servizi di up-fitting. Riusciamo a fare modifiche personalizzate in base alle esigenze crescenti negli automobilisti, soprattutto quelli più giovani.”

“E non dimentichiamo i servizi classici: soccorso stradale, cambio e deposito gomme, verniciature e lucidatura, riparazione cristalli. E infine la gestione dei sinistri stradali. Hai fatto un incidente? Hai ragione? AutoVa disbriga tutte le pratiche assicurative al posto tuo!”.

Nel nuovo capannone di San Pierino il team di AutoVa sarà disponibile per ogni informazione e offrirà a tutti un aperitivo di benvenuto, l’appuntamento è per le ore 15 di sabato 29 ottobre, in Via delle Camelie 30/A, a pochi passi dall’uscita della FI-PI-LI di San Miniato.

Oltre 10.000 veicoli riparati in 15 anni di lavoro AutoVa è ancora oggi una delle pochissime officine in grado di lavorare non solo sulle automobili comuni, ma anche sui bolidi da rally e sulle auto ad alte prestazioni.

“Il mio orgoglio – conclude Giglioli – è quello di aver trasmesso competenze tecniche ai miei ragazzi, che oggi sono esperti qualificati e utilizzano attrezzature altamente avanzate per la gestione di qualsiasi tipo di anomalia riguardante la meccanica e il telaio del veicolo. Tutti insieme invitiamo quindi conducenti e passeggeri, neopatentati, proprietari e appassionati di motori, per conoscere una realtà che nasce per loro.”

Un grande in bocca al lupo dunque all’Officina Carrozzeria AutoVa, che dal 29 ottobre sarà un punto di riferimento anche per la zona di Fucecchio – San Miniato.

Officina Carrozzeria Autova

Via delle Camelie 30/A - San Pierino (Fucecchio)

Via del Ponte 18 - Stabbia (Cerreto Guidi)

ORARI

Lunedì - Venerdì 08:30 - 12:30

14:30 - 19:00

Sabato 09:00 - 12:30

Tel 0571/586045 - 338/6762364