Il Comune di Castelfiorentino rende noto che per la festa di Ognissanti (1 novembre) e per il giorno dei morti (2 novembre) l’orario di apertura dei Cimiteri sarà il seguente: dalle 8.15 e dalle 16.45. Il medesimo orario viene mantenuto per tutti i giorni della settimana precedente.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa