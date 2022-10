Montespertoli in trasferta, le visite ai "gemelli" Caldaro e Santo Stefano di Cadore

Nel weekend una delegazione del Comitato Gemellaggi insieme al Sindaco Alessio Mugnaini e all’Assessora ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli ha incontrato gli amici di Neustadt An Der Aisch a Caldaro nel classico appuntamento autunnale per fare il punto sulle varie iniziative e poi, la domenica, ha incontrato l’Amministrazione Comunale e la Proloco di Santo Stefano di Cadore.

Durante questi incontri sono stati definiti gli eventi che i comuni hanno già in cantiere per il prossimo anno e sono state messe le basi per nuove attività di scambio. Con questo viaggio di "piacere" l’Amministrazione e il Comitato mirano a coltivare e rafforzare gli scambi esistenti soprattutto con le scuole e le nuove generazioni.

"Dopo le difficoltà nell’effettuare scambi in questi anni di pandemia non c’era altra strada che mettersi in viaggio e andare a trovare i nostri "gemelli". Nella storia recente di Montespertoli i gemellaggi hanno rivestito un fondamentale strumento di sviluppo e di crescita e per questo abbiamo ripreso a viaggiare per stare vicino ai nostri amici" dichiarano il Sindaco Alessio Mugnaini e l’Assessora ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli.

"Sono molto soddisfatto degli incontri avuti in questo fine settimana. Sono tanti gli argomenti che abbiamo trattato con gli amici della delegazione di Neustadt e sono i progetti allo studio che cercheremo di concretizzare. Posso solo anticipare le date dei due eventi principali: 14 e 15 luglio la Weinfest a Neustadt e l'8 e 9 settembre il 30° Appuntamento con la Birra a Montespertoli - spiega Giuseppe Statello, Presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli e prosegue - è stata una grande emozione incontrare vecchi e nuovi amici a Santo Stefano di Cadore dopo più di tre anni. Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza! Grande fermento e passione, elementi che fanno ben sperare per la realizzazione di progetti comuni".

L’amicizia va coltivata e deve essere continuamente rinnovata e il dialogo non deve essere interrotto e al centro di questo dialogo ci saranno i giovani. Tra le nuove attività che l’Amministrazione e il Comitato hanno proposto ai paesi gemellati ci saranno non solo le feste di paese e scambi di prodotti tipici ma soprattutto iniziative per coinvolgere i giovani e le scuole.

Fonte: Comune di Montespertoli