Offerte di lavoro da Synergie per Empoli, San Miniato e Santa Croce

Ultima settimana di ottobre, con tante nuove offerte di lavoro dall'Empolese Valdelsa e dal comprensorio del cuoio.

Offerte di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli



Per candidarsi: www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

AUTISTA PATENTE C-CQC

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale ed extraregionale, seguirà le fiere di settore e si occuperà anche del carico scarico della merce.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-ccqc-138957/it/

PERITO INFORMATICO SUPPORTO SAP

La risorsa, inserita nel reparto IT, si occuperà di fornire Supporto agendo direttamente su Sap. Il candidato ideale deve essere in possesso del diploma di Perito informatico, (preferibile sarebbe la laurea triennale in Ing. Informatica) e deve aver maturato familiarità con i software e con la programmazione.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/perito-informatico-supporto-sap-139900/it/

ADDETTA/O ALLA CUCITURA

Le risorse, in base al livello di esperienza e competenza nel settore e nelle mansioni della filiera produttiva, saranno adibite al ruolo di addetti alla cucitura. La risorsa ideale ha maturato una pregressa esperienze in settori affini e da' immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao-alla-cucitura-139426/it/

MONTATORE MECCANICO

La risorsa si occuperà di assemblaggio ed installazione di macchinari industriali.

Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:

- esperienza nel montaggio meccanico di macchinari industriali

- conoscenza disegno meccanico

- attitudine per lavori manuali (uso attrezzatura meccanica)

- buona conoscenza di macchinari a livello industriale.

Luogo di lavoro: Santa Croce

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/montatore-meccanico-136211/it/

ADD. TESORERIA ACCENTRATA

La risorsa dovrà occuparsi della tesoreria mediante l'utilizzo di Doc Finance e il gestionale SAP. Si occuperà inoltre dell'accentramento delle risorse finanziarie in entrata e uscita (cashpooling). Si ricerca una risorsa che abbia maturato una soilida esperienza nella medesima mansione, che sappia lavorare in team e che provenga da un percorso di studi di tipo economico.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-tesoreria-accentrata-138745/it/

OPERAI/E RIFINIZIONE CALZATURIFICIO

Le risorse saranno inserire all'intero della manovia di montaggio e/o della manovia di rifinizione per occuparsi delle diverse fasi della grattatura, montaggio, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura, controllo qualità. Le risorse ideali hanno maturato esperienza nel ruolo. Si valutano profili anche senza esperienza purchè fortemente motivati.

Luogo: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-rifinizione-calzaturificio-138959/it/

