Alla scoperta delle api a Empoli con Davide Cristofori

Parlarne insieme per conoscere, sensibilizzare, approfondire e scoprire il mondo delle Api e la loro vitale importanza per il futuro di tutto l’ecosistema e la sopravvivenza della specie umana. A Empoli dove la difesa del laborioso insetto è già cominciata col progetto TOBE (E)mpoli, sono stati organizzati quattro incontri al cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, a partire da domenica 30 ottobre 2022, a cura di Davide Cristofori, apicoltore.

Sono appuntamenti pomeridiani (ore 17) a ingresso libero rivolti a tutti coloro che vogliono saperne di più sull’argomento, dagli adulti, ai più piccoli, ai giovani.

Al termine di ogni incontro sarà offerta una piccola degustazione a base di miele.

Queste iniziative rientrano nell’ambito del progetto TOBE(E)mpoli del Comune di Empoli, nato pochi mesi fa, che vanta la collaborazione con la cooperativa SintesiMinerva e che ha visto l’inaugurazione del primo ‘Bee Hotel’ in città, installato in un’area del parco di Serravalle a cui si aggiungeranno altre casette collocate in altre zone.

TOBE (E)mpoli vuole investire nel benessere del territorio tutelando la biodiversità urbana e gli ecosistemi territoriali mediante l’incremento del verde cittadino, la coltivazione di specie vegetali, la riduzione di biocidi, l’incentivazione dell’agricoltura e la protezione delle api che rivestono un ruolo fondamentale per l’uomo e per l’ambiente.

Fabio Barsottini vice sindaco del Comune di Empoli, che ha abbracciato fin da subito l’importanza di tutelare la biodiversità e dare avvio a una maggiore conoscenza e consapevolezza anche grazie al progetto TOBE (E)mpoli, ha dichiarato: "L’apicoltura urbana salverà il Pianeta. Dobbiamo ripartire dai fondamentali e prestare attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza. In questo cosa i piccoli dettagli sono le api che con il proprio impiegano garantiscano la biodiversità degli ecosistemi e quindi la vita sulla terra. Dobbiamo tornare a conoscere questi insetti, apprenderne il valore che esprimono e lavorare per tutelarli e proteggerli".

PROGRAMMA - Domenica 30 ottobre 2022, alle 17, ‘Le api: scopriamole insieme’, incontro introduttivo dedicato alle famiglie; sabato 12 novembre 2022, alle 17, ‘L’apicoltura, un pomeriggio per scoprirla e parlarne insieme’ dedicato a coloro che vogliono capirne di più; domenica 27 novembre 2022, alle 17, ‘Conosci l’apicoltura urbana?’, primo incontro sull’apicoltura urbana. Ultimo, domenica 4 dicembre 2022, alle 17, sulle ‘Tecniche di apicoltura e approfondimenti’, incontro per coloro che sono già esperti di apicoltura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa