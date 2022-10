La Chiesa di Fuori, a Ponsacco incontri con don Biancalani, Adelmo Cervi e altri

È un contenitore che vuole stimolare riflessioni, ascolto e confronto quello ideato dalla Caritas della Diocesi di San Miniato per animare il suo anno pastorale. Un programma d’incontri che racconterà storie per aprire sguardi sul mondo, nella prospettiva di quella “Chiesa in uscita” che Papa Francesco invita a essere. “La Chiesa deve essere sempre in uscita. Quando la Chiesa non è in uscita, si ammala… Ma è meglio una chiesa incidentata, per uscire, per annunciare il Vangelo che una Chiesa ammalata di chiusura”, dice il Pontefice.

“La Chiesa di fuori. Incontri, storie e sguardi sul mondo” è il titolo della serie di iniziative, che si svolgeranno all’Auditorium Monsignor Meliani di Ponsacco, da fine ottobre a metà maggio. I temi affrontati saranno diversi: la resistenza e l’impegno anti-fascista, l’immigrazione, l’antimafia, il coraggio degli amministratori sotto tiro, l’antiusura. Molti i personaggi di spicco, rappresentanti del mondo sociale e testimoni di impegno civile. Tra questi Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943, Don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia), protagonista di un’esperienza di accoglienza “fuori dagli schemi”, Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana, Carolina Girasole, ex sindaca di Isola Capo Rizzuto nel mirino della ‘ndrangheta e, per chiudere, don Gino Rigoldi, per molti anni cappellano dell’istituto penale per minorenni Beccaria di Milano e anima di molto progetti dedicati ai giovani.

“È un programma ricco e articolato – commenta don Armando Zappolini, direttore della Caritas della Diocesi di San Miniato – che abbiamo voluto pensare per dare l’occasione alle persone di avere uno sguardo su temi e storie spesso rilegati al mondo sociale e, per molti anni, poco considerati da comunità parrocchiali barricate nelle loro ‘chiese’. Non è più il tempo della chiusura. La Chiesa per vivere questi tempi difficili accanto ai poveri e per essere promotrice di giustizia sociale deve uscire…. Andare fuori, per le strade e tra la gente. E Caritas è e vuole essere parte integrante di questa Chiesa in uscita”.

“È importante – continua Don Zappolini – che le nostre comunità parrocchiali vivano una ‘conversione pastorale’ e Caritas vuole invitare tutte le parrocchie del nostro territorio e tutte le associazioni a favorire questa conversione”.

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con diverse realtà associative (Acli Ponsacco, Anpi Ponsacco, Libera Pisa, Acli Provinciale di Pisa, Anci Toscana e CNCA Toscana) e saranno preceduti un paio di giorni primi da proiezioni di film sui temi scelti e cineforum.

Tutti le date degli incontri e delle proiezioni sono elencate nel programma.

14 ottobre incontro con don Luigi Verdi (Fraternità di Romena)

Chiesa parrocchiale di Ponsacco

In collaborazione con ACLI Ponsacco

26 ottobre Film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti + dibattito

28 ottobre incontro con Adelmo Cervi

In collaborazione con ANPI Ponsacco

30 novembre Film “Il villaggio di cartone” di Ermanno Olmi + dibattito

2 dicembre incontro con don Massimo Biancalani (Pistoia)

In collaborazione con CARITAS Ponsacco

18 gennaio 2023 Film “Felicia Impastato” di Gianfranco Albano + dibattito

20 gennaio incontro con Giovanni Impastato (Casa Memoria Cinisi)

In collaborazione con LIBERA Provinciale di Pisa

8 marzo Film “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino + dibattito

10 marzo incontro con Luciano Gualzetti (Caritas Ambrosiana)

In collaborazione con ACLI Provinciale di Pisa

19 aprile Film “A mano disarmata” di Claudio Bonivento + dibattito

21 aprile incontro con Carolina Girasole (ex sindaca di Isola Capo

Rizzuto)

In collaborazione con ANCI Toscana

17 maggio Docufilm “L’estate di Gino” di Fabio Martina+ dibattito

19 maggio incontro con don Gino Rigoldi (Comunità Nuova – Milano)

In collaborazione con CNCA Toscana