Consiglio comunale Montespertoli, si parla di finanziamenti per la piscina

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 27 ottobre, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposita canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Misto in merito alla pavimentazione stradale di Via Gigli;

4. Modifiche al regolamento per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili;

5. Regolamento di polizia mortuaria. Modifiche;

6. Quarto aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il bennio 2022 – 2023;

7. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000;

8. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace; di Empoli n. 235/2021 a conclusione del procedimento RG. n. 480/2021;