Evade dai domiciliari, arrestato 41enne

Un 41enne doveva essere agli arresti domiciliari, ma la polizia lo ha trovato in zona stazione a Pisa. L'uomo, di origini albanesi, è stato dunque arrestato.

Il 41enne era finito in manette per maltrattamenti in famiglia, evasione e reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale nel mese di novembre del 2021. Trovato fuori dalla propria abitazione alle 3 di notte del 25 ottobre, non ha saputo giustificare la sua presenza in giro, né ha mostrato permessi speciali. Per questo è stato arrestato.