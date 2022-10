Festa degli Angeli di San Romano, la tradizione nel libro di Don Luciano Niccolai

Processione degli Angeli 2022

Giovedì 27 ottobre alle 18 nella sala Pio XII a Montopoli in Val d'Arno sarà presentato il libro di Don Luciano Niccolai sulla festa degli Angeli a San Romano e sulla tradizione delle Compagnie di Montopoli e di Stibbio. Una ricerca storica sulla nascita di un appuntamento diventato centrale per la vita dell'intera comunità. Come sono nate le Compagnie? Perché la cerimonia si svolge così? Don Niccolai nel libro va indietro nel tempo fino a ricercare l'origine di una tradizione che ha resistito anche alla pandemia fino ad arrivare fino a noi.

Alla presentazione saranno presenti il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, l'assessora alla cultura del Comune di Montopoli in Val d'Arno Cristina Scali e l'autore Don Luciano Niccolai. Coordina Fabrizio Mandorlini della Fm Edizioni.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno