Grave incidente a Santa Croce, interviene Pegaso

Un ragazzo di sedici anni è rimasto ferito a Santa Croce sull'Arno in un incidente avvenuto verso le 16 di oggi, martedì 25 ottobre.

Sulla via Francesca Nord, vicino a via del Castellare, due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite: una è un giovanissimo, portato in codice rosso in ospedale. Per l'incidente era stato allertato anche Pegaso.

Da una prima ricostruzione pare che un suv, svoltando in via del Castellare provenendo da Santa Croce, sia stato colpito da un'auto proveniente dalla parte opposta. Su quest'ultimo mezzo erano presenti tre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, i carabinieri e i soccorsi: la Pubblica Assistenza di Santa Croce, la Pubblica Assistenza di Fucecchio e la Pubblica Assistenza di Castelfranco.